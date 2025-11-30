El PSOE renueva su pacto contra la violencia de género

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agrupación Socialista de Valencia de Don Juan celebró este domingo mañana un acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se proyectaron los cortometrajes «No es normal. #CambiaElCuento» y «La búsqueda del tesoro», protagonizado por Ester Expósito.

Tras las proyecciones, los asistentes participaron en un coloquio dirigido por Elena de Blas Sánchez, secretaria de Igualdad de la agrupación, donde se abordaron diferentes formas de violencia machista, la necesidad de reforzar la educación en igualdad, así como el papel de la sociedad para poner freno a este problema que afecta a todas las clases sociales.

El encuentro comenzó con la lectura del manifiesto del PSOE coyantino, que recordó a las 1.331 mujeres asesinadas desde 2003 y a los menores víctimas directas o indirectas de esta violencia. En el texto, los socialistas expresaron su apoyo a las mujeres que sufren o han superado la violencia y reclamaron unidad y compromiso social para erradicar esta lacra.