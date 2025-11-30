La Vecilla culmina el triduo de la Virgen Milagrosa

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La localidad de La Vecilla celebró este sábado el último día del triduo en honor a la Virgen Milagrosa, una cita marcada por la devoción y la participación de numerosos fieles. Durante la ceremonia se realizó la imposición de medallas de la Virgen y se llevó a cabo un momento especialmente emotivo con la imposición de la Rabiza al seminarista Arturo, conocido por su implicación en la comunidad, junto al sacerdote Gabriel, también definido así por su entrega y cercanía.