Astorga clausura el campeonato de mus militar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga ha acogido este fin de semana el campeonato de mus cívico militar más antiguo de España, que se celebra en la ciudad maragata desde el año 1964. El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, el concejal Ángel Blanco y el coronel de la ciudad, Santiago Calderón, han acompañado a militares —guardias civiles y personal civil— en la clausura de este evento, que ya es típico en la localidad por estas fechas y que se ha celebrado a lo largo de este mes de noviembre con una notable participación.

Este año la victoria ha correspondido para el bando civil.