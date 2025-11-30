Herida una mujer tras colisionar su vehículo contra un osezno en Villablino
A la llegada de los servicios de emergencia, el osezno no se encontraba en el lugar del siniestro
Una mujer resultó herida de diversa consideración esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 15 de la carretera CL-626, en sentido Villablino, cuando el turismo en el que viajaba colisionó con un osezno, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El aviso se recibió a las 20.10 horas y, tras la comunicación, el Centro de Emergencias dio traslado del incidente a la Guardia Civil de León, a la Policía Local de Villablino y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que movilizó asistencia sanitaria para atender a la mujer afectada.
