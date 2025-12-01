Arranca el juicio contra el acusado de matar de una paliza a su padre en La Sota

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El acusado de matar a su padre tras propinarle una paliza el 29 de diciembre de 2023 en la localidad de La Sota de Valderrueda, perteneciente al municipio de Valderrueda (León), se sentará mañana en el banquillo de los acusados en juicio con jurado popular que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de León.

El presunto parricida, acusado también de provocar lesiones a su hermano, fue detenido días después de los hechos, el 1 de enero de 2024, como autor de un delito de asesinato.

Según se recoge en el sumario, el acusado, que tenía 38 años en el momento de los hechos, se presentó en la casa familiar, donde no residía desde hace años, iniciando una fuerte discusión con su padre, de 77 años, al que presuntamente le propinó una paliza causándole heridas de gravedad que le produjeron la muerte pocos días después en el Hospital de León.

Asimismo, en los mismos hechos también golpeó repetidamente a su hermano, por lo que también está acusado de otro delito de lesiones.

El jurado, cuya solicitud de pena del ministerio fiscal no ha sido desvelada, tendrá que dirimir durante el juicio, previsto entre el 2 y el 4 de diciembre, si es culpable o no y si los hechos son constitutivos de homicidio o asesinato con el agravante de parentesco.

El acusado por este delito, que permanece en prisión provisional desde su detención, ya había sido condenado a prisión por una tentativa de asesinato contra un hombre en 2017.