Detenido en La Bañeza por agredir a un joven con un vaso

La Guardia Civil del Puesto Principal de La Bañeza ha detenido a un hombre de 28 años, vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de lesiones. La agresión tuvo lugar el pasado sábado 30 de noviembre, alrededor de las 06.00 horas, en un conocido pub situado en la Plaza Antonio Colinas.

Según las investigaciones, los hechos se desencadenaron tras una discusión entre la víctima, otro residente de la zona, y un familiar del detenido. En un momento dado, y sin aviso previo, el presunto agresor golpeó a la víctima en la cabeza. Los agentes han acreditado que el objeto utilizado fue exclusivamente un vaso, descartando por completo las informaciones iniciales que apuntaban erróneamente al uso de un arma blanca.

Como consecuencia del impacto, la víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital de León. Allí precisó la colocación de varias grapas quirúrgicas para cerrar la herida, aunque afortunadamente, su estado de salud actual no reviste gravedad.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, será puesto en las próximas horas a disposición del Tribunal de Instancia, sección civil y de Instrucción en funciones de Guardia de La Bañeza.