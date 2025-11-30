Herido un joven de 24 años tras una agresión con arma blanca en La Bañeza

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un joven de 24 años resultó herido en la madrugada de hoy tras ser agredido con un arma blanca en la plaza Antonio Colinas de la localidad leonesa de La Bañeza.

Según informó el Servicio de Emergencias Castilla y León, sobre las 5.59 horas se recibió una llamada alertando de la agresión, en la que comunicaron que el joven, que presentaba heridas en la cara y sangraba mucho, se encontraba inconsciente.

La sala del 112 dio aviso a la Policía Local de La Bañeza, a la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que trasladó en ambulancia al herido, un varón de 24 años, al Complejo Asistencial Universitario de León.