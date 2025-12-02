La Diputación se reúne con los alcaldes del GAL Montaña de Riaño para la ejecución del ecosistema tecnológico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha mantenido una reunión este martes con los alcaldes que forman parte del Grupo de Acción Local (GAL) Montaña de Riaño con el objetivo de aunar esfuerzos de cara a la ejecución del denominado ecosistema tecnológico, que supone una inversión de 329.000 euros y que se trata de un sistema innovador que sirve como “herramienta de gran valor” a la hora de “potenciar las fortalezas turísticas de la Montaña de Riaño”, tal y como ha señalado el diputado de Turismo, Octavio González.

Al encuentro, celebrado en las instalaciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC), han sido convocados un total de 25 alcaldes. Este ecosistema tecnológico es una propuesta enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística Montaña de Riaño, firmado en diciembre de 2020 por la institución provincial, la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta con el objetivo de desarrollar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la tecnología y la capacidad de gobernanza del destino turístico.

Entre sus metas está diversificar la oferta turística, generar empleo y asentar población en el destino, todo ello en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y con un presupuesto de 2.375.000 euros cofinanciados con fondos de la Secretaría de Estado de Turismo (40 por ciento), la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (40 por ciento) y la Diputación de León (20 por ciento), encargada de ejecutar y administrar los medios económicos y técnicos.

En relación a este mismo plan, este miércoles, 3 de diciembre, se desarrollará una sesión online informativa sobre el proceso de adhesión de nuevas empresas del destino Montaña de Riaño al club de producto Ecoturismo en España y su marca Soy Ecoturista. Esta jornada, que se desarrollará de 10:00 a 11:30 horas, está destinada a empresas de alojamiento, actividades, agencias de viajes o agroalimentarias de la Montaña de Riaño que estén interesadas en formar parte de este club y apoyar la conservación de los espacios naturales protegidos del territorio.

Para asistir a la sesión informativa, en la que se resolverán dudas sobre cómo realizar el proceso de adhesión y cuáles son sus ventajas, es necesario rellenar el formulario de inscripción al que se puede acceder desde la propia agenda de la plataforma turística Montaña de Riaño o pedir información en el siguiente correo: miguelangel.roncas@dipuleon.es