La Junta informa al Gobierno sobre la cobertura del 5G, la TDT o la fibra

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León enviará al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública un informe sobre las deficiencias en la cobertura de la tecnología 4G y 5G, así como sobre la extensión de la red de fibra óptica o la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad. Además, ofrece su colaboración económica para acabar con esta situación que considera supone un «agravio» para los ciudadanos del medio rural.

Este martes, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, presentó el informe a la Mesa de las Telecomunicaciones, así como su decisión de enviar este informe o mapa de cobertura que en algunos casos analiza la situación en cada núcleo de población. «Somos penúltimos en materia de despliegue de 5G y somos ante penúltimos en despliegue de fibra óptica», dijo para recordar que el objetivo era llegar a un mínimo de 100 megabits y un máximo de un gigabit.

En concreto, el informe, según el director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Antonio Ibáñez, el 0,11 por ciento de los castellanos y leoneses no tiene 4G todavía en su localidad, esto afecta al once por ciento de los núcleos de población, mientras en 5G el porcentaje de población sin cobertura se eleva al 4,2 por ciento y al 42 por ciento de los poblaciones. En banda ancha fija, un 23 por ciento de los municipios no tienen acceso a fibra óptica, lo que afecta al siete por ciento de la población.

En ese sentido, Sanz Merino insistió en que sigue existiendo una «brecha digital real» en el acceso a la fibra óptica, aunque el Ministerio asegura que tiene cubierto ya «absolutamente todo» el territorio, porque a través de su programa Conecta35, donde no ha llegado con la red fija, utiliza una solución satelital. Sin embargo, señaló que esta opción genera «más dificultades» a la hora de poder acceder a los estudios online o a teletrabajar.

Respecto a la telefonía móvil, aseguró que «realmente» existe un «problema» con el despliegue del 4G y el 5G en la Comunidad y añadió que el informe analiza con detalle la situación en cada núcleo de población. «Creemos que es una carencia. Y en este caso somos los penúltimos en toda España», dijo para recordar que Castilla y León es la que «peor» resultados tiene del país.