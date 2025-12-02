El MSM celebra Santa Bárbara con diversos actos

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, se suma un año más a las celebraciones en honor a Santa Bárbara, patrona de la minería, que se conmemoran en todas las cuencas mineras del mundo. Para la ocasión, el museo ha preparado una programación especial de cuatro actividades que se desarrollarán del 4 al 6 de diciembre y que combinan fotografía, teatro, literatura y visitas teatralizadas.

Los actos comenzarán el miércoles 4 de diciembre a las 18:00 horas con la inauguración de la exposición «Las mil caras de Santa Bárbara», una muestra que reúne los retratos de cuarenta hombres y mujeres vinculados a la minería en la Cuenca de Sabero, todos ellos trabajadores de Hulleras de Sabero y Anexas. Las imágenes, en blanco y negro y de gran formato, se exhibirán en los soportales de entrada al museo, con acceso libre hasta finales de febrero de 2026.

El proyecto, impulsado por el fotógrafo leonés Rubén Mediavilla en colaboración con el museo, forma parte de «Retratos Mineros», una iniciativa que busca crear un archivo fotográfico del presente de quienes fueron protagonistas de la historia minera de la zona. Esta nueva edición da continuidad a la exposición inaugurada el pasado año, que contó con treinta y ocho retratos.

A continuación, a las 18.30 horas del mismo día 4, el grupo Cajabaja ofrecerá el espectáculo «Bocamina», una pieza escénica que mezcla relatos, músicas, poemas, testimonios y leyendas para rendir homenaje al mundo de la minería desde una mirada poética y social. Concebida entre el documento y la ficción, la obra reflexiona sobre la huella humana, sentimental y simbólica de las cuencas mineras, pese a la desaparición de su actividad extractiva. Los artistas Víctor M. Díez y Rodrigo Martínez, integrantes de Cajabaja, presentan así un emotivo tributo a los hombres y mujeres que trabajaron bajo tierra.

El viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas, el museo acogerá la presentación del libro «Relatos», una publicación fruto del II Taller de escritura y lectura minera dirigido por el escritor y crítico literario Aurelio Loureiro. El volumen recopila una selección de textos escritos por los participantes del taller, muchos de ellos inspirados en el universo minero. La entrada es gratuita, aunque se requiere inscripción previa.

La programación culminará el sábado 6 de diciembre con una nueva edición de las Visitas teatralizadas a la Ferrería de San Blas, protagonizadas por los actores Manuel Ferrero y Pablo Parra. En ellas, el guía Fermín es constantemente interrumpido por el ingeniero Torreta, quien no comprende lo que sucede en «su ferrería».

Las visitas tendrán lugar a las 11.30 y 13.00 horas, con un precio de seis euros por persona y necesidad de inscripción.