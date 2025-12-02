Subasta solidaria en beneficio de los afectados por los incendios de este verano

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La Federación de Peñas Culturalistas, en colaboración con Cáritas Diocesana, el Ayuntamiento de León y la Cultural y Deportiva Leonesa, celebrará este viernes, 5 de diciembre, a partir de las 18.30 horas en el salón de actos de Alfonso V una subasta solidaria cuya recaudación se donará a los damnificados por los incendios de este verano en la provincia leonesa.

Tras la celebración de un partido de fútbol solidario en el que participaron la Cultural y Deportiva Leonesa, la Ponferradina, el Ourense y el Zamora, que llegó a recaudar más de 32.000 euros, la Federación de Peñas Culturalistas celebrará ahora esta subasta solidaria que pretenden que se lleve a cabo “en años sucesivos” para poder “colaborar con otras situaciones en las que sea necesaria la ayuda”.

La entrada a la subasta es gratuita, aunque se solicitará una donación de dos euros a todas las personas que quieran pujar por alguno de los artículos que se encontrarán y a los que se podrá pujar tanto de forma presencial como online.

Entre los objetos a subastar se encuentra material deportivo de equipos deportivos de León, tres camisetas donadas por la Cultural, material de boxeo de Jorge Mata y Antonio Barrul y Héctor Moreira, libros de Nativel Preciado, Noemí Sabugal o Julio Llamazares, un cuadro de Luis Zotes o material de los músicos Manolo Martínez o Polo Nández.

La cita, que contará con la actuación de la cantante Saray Muciego, también subastará cosas de equipos nacionales, como el Deportivo de La Coruña, el Lugo, unos guantes firmados por el segundo portero del Barça B o un balón firmado por Atlético Madrid al completo.

Cáritas León, en coordinación con la de Astorga y los alcaldes de los municipios afectados, será la entidad encargada de gestionar los recursos obtenidos tras la subasta, dentro de sus objetivos de “apoyar, ayudar y acompañar a las personas que sufren” y, en este caso concreto, “a los damnificados por los incendios”.