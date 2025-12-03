Sin culpables para la mayor tragedia minera en León

Después de más de dos años de espera, el Juzgado de lo Penal de León dictó sentencia absolutoria para los 16 acusados por el accidente minero ocurrido el 28 de octubre de 2013 en el Pozo Emilio del Valle, de la empresa Hullera Vasco-Leonesa, en La Pola de Gordón, en el que murieron seis trabajadores y varios resultaron heridos.

El fallo, de más de 500 páginas, absuelve a los directivos, ingenieros, vigilantes de seguridad y responsables de la compañía de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones, y también exonera de responsabilidad civil a las aseguradoras y a la propia empresa como responsable civil subsidiaria.

Entre los absueltos figuran el expresidente Antonio del Valle, el exvicepresidente Arturo del Valle y otros responsables técnicos. La Fiscalía solicitaba penas de tres años y medio de prisión y más de dos millones de euros en indemnizaciones, mientras las acusaciones particulares elevaban las peticiones hasta seis años y medio. Los acusados defendieron su inocencia y sostuvieron que el siniestro fue imprevisible.

Según la sentencia, el accidente se produjo por una expulsión repentina de metano, un fenómeno gaseodinámico que desplazó el oxígeno del aire hasta niveles mínimos y provocó la muerte inmediata por asfixia de los mineros José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure. El tribunal descarta un derrumbe o colapso como causa directa y sostiene que la presión del gas anuló la ventilación durante varios minutos, haciendo imposible la supervivencia.

El fallo detalla que la empresa cumplía con las normas de seguridad y que incluso aplicaba medidas más estrictas que las exigidas por la legislación, con controles de ventilación y desgasificación continuos, auditorías externas y planes preventivos específicos. Los peritajes acreditaron niveles de metano inferiores al 1,5 %, por debajo del límite legal del 2,5 %.

El fallo cierra, por ahora, uno de los capítulos más trágicos de la minería leonesa, aunque el caso podría continuar si las familias presentan recurso ante la Audiencia Provincial.