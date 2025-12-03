Un Acuerdo Marco para la Transición Justa con los días contados

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

Los sindicatos no consideran que los siete años transcurridos desde el cierre de las minas hayan conseguido reactivar las cuencas mineras con un modelo productivo alternativo que aporte crecimiento económico y empleo. Por ello, en la última comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027, han solicitado, sin éxito, que se amplíe el periodo de actuación más allá de 2027 con el fin de garantizar una reconversión de las cuencas «real».

La versión sindical aportada por UGT tras dicha reunión, celebrada el pasado mes de noviembre, es que es necesario prorrogar el actual plan hasta 2032, con cinco años más de vigencia, con el objetivo de que las comarcas mineras puedan finalizar los planes de repoblación y conseguir la reactivación y reindustrialización que se merecen. La petición no ha sido escuchada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que ha explicado que en el periodo de vigencia del Acuerdo Marco se han invertido más de 975 millones de euros en las cuencas, con una repercusión de 2.100 millones de euros de inversión.

En relación con su petición de que el ITJ realice un análisis completo sobre el cumplimiento del acuerdo marco, que incluya indicadores como la generación de empleo o los criterios de las ayudas empresariales, UGT ha indicado que el instituto no se ha comprometido a presentar un estudio global, aunque ha adelantado que irá emitiendo informes periódicos sobre los indicadores mencionados en futuras reuniones.

Después de 20 meses sin reunión, el Miteco señala que, con 402,21 millones para proyectos de inversión municipal y restauraciones y 290,38 en convocatorias directas a empresas y proyectos energéticos, el compromiso inversor en los territorios mineros ha sido «ampliamente superado». En una nota de prensa ha detallado el balance en ayudas sociales y formación de extrabajadores de la minería, con 330 prejubilaciones y 36 bajas incentivadas, que suponen una inversión total de 175,5 millones, y con el desarrollo de 10 itinerarios formativos en municipios mineros, con 141 participantes y «una alta tasa de recolocación».

El ITJ concedió 25 millones de euros en ayudas a 19 proyectos municipales para la creación de infraestructuras sociales, ambientales y digitales en municipios en transición energética de seis comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y entre esos 19 proyectos, tres en la comarca del Bierzo que recibirán casi ocho millones de euros para iniciativas en Ponferrada, Bembibre y Torre del Bierzo. Sin embargo, una veintena de estos proyectos municipales presentados en otras zonas se quedaron sin ayudas.

En cuanto a los proyectos empresariales, las ayudas del ITJ solo atrajeron dos iniciativas a León en la última convocatoria. Dos empresas que se repartirán algo menos de 600.000 euros de subvenciones de los 11,7 millones de euros repartidos por el Miteco para crear siete empleos.