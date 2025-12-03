Ciuden, a la cabeza en investigación sostenible de combustibles

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ha seguido avanzando en este año en el desarrollo de un ecosistema tecnológico para la producción y uso de combustibles sostenibles en sus instalaciones de Cubillos del Sil.

La fundación ha puesto en marcha varios proyectos para la generación de hidrógeno verde mediante electrólisis y paralelamente se está desarrollando una planta para la electrólisis de alta temperatura, cuya producción está prevista para la primavera de 2026.

Otro de sus proyectos más significativos es el desarrollo de una planta piloto para investigar la producción de combustibles sintéticos sostenibles, con el objetivo de acelerar la descarbonización del transporte aéreo y de sectores industriales difíciles de electrificar. La instalación permitirá ensayar a escala semiindustrial la producción de biocarburantes avanzados a partir de residuos de biomasa y combustibles renovables de origen no biológico, capaces de sustituir directamente a los combustibles fósiles.

El contrato ha sido adjudicado a la Fundación Eurecat por 823.895 euros y la ejecución está prevista hasta junio de 2026. La planta se integrará con otras dos instalaciones de Ciuden para la producción de metanol y gas natural sintético, formando un ecosistema tecnológico biomass/power-to-X que aprovechará la energía renovable de las plantas fotovoltaicas de la fundación y la biomasa residual de la zona.

Asimismo, para apoyar la gestión de la energía renovable, Ciuden está implementando un sistema avanzado de almacenamiento energético compuesto por baterías de última generación con diversas tecnologías (ion-litio, flujo de vanadio y sodio-azufre). El proyecto ya ha sido adjucicado a la empresa CYMI. Este sistema con baterías NaS opera a una temperatura de 305º C, y para su recepción se han realizado numerosas pruebas, como la de puesta en marcha en frío, para comprobar el funcionamiento de cada equipo por separado (por ejemplo, calentamiento y control de temperatura del sistema de baterías), además de la realización de pruebas que involucran a todo el sistema en conjunto.