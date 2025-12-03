Las fotos más impactantes de la minería en León a lo largo de los años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, es una jornada de profunda significación en la provincia de León, un territorio históricamente marcado por la actividad minera. Aunque la extracción de carbón y otros minerales ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, este día sigue siendo la fiesta grande y la patrona de los mineros.

En comarcas como el Bierzo, Laciana y la Cuenca Minera Central Leonesa, que fueron el motor económico y social de la provincia durante más de un siglo, el día se vive con una mezcla de nostalgia, respeto y orgullo.

Se celebran misas solemnes y procesiones en honor a la "Santa", a menudo acompañadas por el sonido de explosiones controladas y el rugido de bocinas mineras, recordando el riesgo y la dureza del trabajo en las profundidades de la tierra. Santa Bárbara, protectora contra la muerte súbita causada por las explosiones (los truenos), representa la fe y la esperanza de aquellos que se jugaban la vida bajo tierra.

Hoy, más allá de la actividad económica, la celebración es un acto de memoria colectiva y un tributo a la identidad cultural que la minería forjó en León.