La procesión de Santa Bárbara de La Robla, en fotos

Las cuencas mineras de León siguen fieles a la celebración de Santa Bárbara, patrona de la minería. Los homenajes a los mineros se suceden en casi todos los territorios en este 4 de diciembre.

La comarca berciana es la que acapara la mayor parte de los actos. En Matarrosa del Sil amanece con el pasacalles para seguir con la procesión y la misa. El programa se completa con ocio, deportes y la popular Ronda de Sellos por bares. Por su parte, Torre del Bierzo mantiene viva la tradición con la misa, procesión y ofrenda floral, con un vino español para los asistentes, en Bembibre el homenaje se celebra en torno a una fiesta en el pabellón municipal con bollo preñado, bebida y música del Grupo Expresión. También en Fabero sigue fuerte la identidad minera. A la procesión que se celebra el día 3, se une este jueves la bajada de la patrona desde el Pozo Julia. Los actos en Toreno comenzarán con la tradicional procesión,con el grupo de gaitas Aires Mineros. Tras la misa actuará el Dúo Estrellas y la jornada concluirá con chocolatada.

Santa Bárbara se vive con devoción en Sabero, donde el Museo de la Siderurgia y la Minería (MSM) ofrece una programación especial centrada en el recuerdo, la puesta en valor de la historia minera y la memoria de «los rostros del carbón», reivindicando su papel como guardián de la memoria minera de la provincia. La exposición «Las mil caras de Santa Bárbara», reúne los retratos de cuarenta hombres y mujeres vinculados a la minería en la Cuenca de Sabero, todos ellos trabajadores de Hulleras de Sabero y Anexas. Las imágenes, en blanco y negro y de gran formato, se exhibirán en los soportales de entrada al museo, con acceso libre hasta finales de febrero de 2026. Además, este jueves el grupo Cajabaja ofrecerá el espectáculo «Bocamina».

La festividad también mantiene su fervor en Villablino. La capital lacianiega rinde tributo a su historia con el IV Festival de Exaltación del Fisuelo el día 4. Este evento, de carácter gastronómico y cultural, incluye un homenaje a los mineros nacidos en 1955 y el hermanamiento con el pueblo minero de Cervera de Pisuerga. En Laciana también se ofrecen los homenajes a los extrabajadores del carbón en la pedanía de Caboalles de Arriba. Este año, el homenaje recae en Emigdio Puente, quien fue el primer Ayudante Técnico Sanitario de la antigua empresa MSP.

En Cistierna y Matallana de Torio, las celebraciones se centran en los actos en honor a la patrona que mantienen viva la tradición.

PROCESIÓN NOCTURNA EN LA ROBLA

La Mina Escuela ha sido el punto de partida de la procesión nocturna en honor a Santa Bárbara, que ha recorrido por primera vez las calles de La Robla. El cortejo, que concluyó en la iglesia parroquial, organizado por el colectivo Sangre Minera en colaboración con el Centro Integral de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso y la Junta Vecinal. La iniciativa se ha puesto en marcha como homenaje a la forma en que generaciones de mineros celebraban a su patrona y aún lo hacen en muchos lugares; en la propia Montaña Central este jueves, día de Santa Bárbara, se celebra en la iglesia de Santa Lucía de Gordón una misa y procesión a la una de la tarde en honor a la patrona.

