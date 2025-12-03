La Pola de Gordón celebra su mercado tradicional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Pola de Gordón celebra este domingo el XXVI Mercado Tradicional «Ángel González Juárez», una cita ya emblemática que rinde homenaje al espíritu comercial y artesanal de la montaña leonesa. Reconocido dentro del calendario oficial de Ferias Comerciales de Castilla y León, el mercado celebra las raíces y el esfuerzo de aquellas gentes que, a comienzos del siglo pasado, acudían desde distintas comarcas de León y de regiones vecinas —como Asturias, Galicia o Cantabria— para vender sus productos. El evento se desarrollará desde las 10.00 y hasta las 16.00 horas, con cerca de 80 expositores. Todos los participantes vestirán trajes tradicionales, recreando el siglo XX