La Pola de Gordón celebra su mercado tradicional
La Pola de Gordón celebra este domingo el XXVI Mercado Tradicional «Ángel González Juárez», una cita ya emblemática que rinde homenaje al espíritu comercial y artesanal de la montaña leonesa. Reconocido dentro del calendario oficial de Ferias Comerciales de Castilla y León, el mercado celebra las raíces y el esfuerzo de aquellas gentes que, a comienzos del siglo pasado, acudían desde distintas comarcas de León y de regiones vecinas —como Asturias, Galicia o Cantabria— para vender sus productos. El evento se desarrollará desde las 10.00 y hasta las 16.00 horas, con cerca de 80 expositores. Todos los participantes vestirán trajes tradicionales, recreando el siglo XX