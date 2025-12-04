La nochevieja anticipada coyantina ya tiene fecha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan prepara la tercera edición de la Nochevieja Anticipada. La cita está prevista para el sábado 27 de diciembre. El objetivo es la «excusa» para la celebración y el encuentro en el mejor de los ambientes.

La programación contará con la animación de la gran charanga Los Míticos que comenzarán animar el ambiente a partir de las 20:30 horas desde la Plaza Mayor.

Las campanadas, las uvas y la celebración por adelantado del 2026 será en la carpa habilitada para la ocasión en la Plaza de la Concordia.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan tiene preparada una completa y atractiva agenda navideña que este año llegará cargada de sorpresas.