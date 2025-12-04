La Junta concede varias ayudas destinadas a los afectados por los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha comunicado la concesión de nuevas ayudas económicas para los afectados por los incendios forestales registrados en el verano de 2025, según informaron la Consejería de Economía y Hacienda y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La resolución incluye 14 subvenciones recientes, con un valor de 77.000 euros, dirigidas a autónomos y pymes de Ávila, León y Zamora y forma parte de la convocatoria urgente de ayudas directas de 5.500 euros por beneficiario para promover la recuperación económica de las zonas castigadas por el fuego.

Este nuevo bloque de ayudas eleva a 564 las solicitudes resueltas favorablemente hasta la fecha, por un total de 3.102.000 euros. De ellas, 550 solicitudes ya habían sido validadas en las catorce semanas previas por un montante global de 3.025.000 euros. Según la Junta, "estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona". El procedimiento, destacan fuentes oficiales, es de concesión inmediata y de carácter no reembolsable.

Apoyo específico a las explotaciones ganaderas damnificadas

Durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada hoy, 2025, se anunció la aprobación de otra línea de apoyo económico: 54.300 euros dirigidos a los titulares de 12 explotaciones ganaderas de León, Palencia, Salamanca y Zamora, quienes han sufrido daños directos en sus instalaciones instadas por los incendios. Esta cuantía servirá para cubrir los gastos relacionados con la reposición de vallados y cercados afectados. Según la Consejería competente, "estas ayudas son las primeras que se conceden para instalaciones de este tipo desde que se puso en marcha el plan de recuperación de los municipios afectados y tienen por objetivo proteger la viabilidad de las explotaciones y mantener su actividad".

La Junta recuerda que el apoyo a los ganaderos afectados por incendios no se limita a la convocatoria de este año. Desde el 28 de agosto de 2024, mediante once acuerdos del Consejo de Gobierno, se han aprobado 796 concesiones a 730 beneficiarios por un montante conjunto de 4,13 millones de euros, en el marco de las acciones para responder a las consecuencias de los incendios forestales en Castilla y León.

Ayudas directas para familias desalojadas por los incendios

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno autorizó la concesión directa de 701 subvenciones, de 500 euros cada una, para las familias que fueron evacuadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los fuegos estivales de 2025. En total, ya se han destinado 2.755.550 euros a esta línea de ayuda, distribuidos entre 5.511 familias damnificadas, en cumplimiento del Acuerdo 34/2025 que recoge actuaciones integrales para la reconstrucción socioeconómica de áreas siniestradas.

La regulación contempla tres supuestos de elegibilidad para la percepción de la ayuda: unidad familiar empadronada en alguna de las localidades desalojadas; personas propietarias de una vivienda en dichas localidades; y aquellas familias desalojadas que mantengan vínculo de hasta segundo grado (consanguinidad o afinidad) con un residente empadronado. En todos los casos, la zona ha debido ser evacuada por los servicios de emergencia y contar con la correspondiente declaración administrativa emitida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.