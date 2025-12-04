Castilla y León reafirma su liderazgo en la gestión del lobo ibérico

El Paraninfo de la Universidad de León acogió este jueves la presentación del Diploma de Especialización en Gestión y Conservación del Lobo Ibérico, una formación universitaria que regresa con una nueva edición tras varios años de pausa. En el acto, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, subrayó el papel «pionero» de la comunidad en la gestión del lobo, «una especie compleja y simbólica que requiere una gestión basada en el conocimiento y la formación».

Arranz recordó que Castilla y León lleva «décadas liderando la gestión de esta especie», e insistió en que «en un medio natural intervenido, donde el lobo carece ya de depredadores naturales, su gestión resulta imprescindible». El director general anunció que la Junta está desarrollando el mayor proyecto de marcaje y seguimiento del lobo ibérico realizado en España, cuyos datos «ya están aportando información muy valiosa para mejorar la gestión de la especie».

Respecto a la situación legal, Arranz lamentó el «estancamiento administrativo» por parte del Ministerio, que «aún no ha remitido a la Comisión Europea el estado de conservación del lobo», a pesar de que el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats ya han modificado su estatus a especie protegida. «Desde el punto de vista biológico el estado de conservación es favorable, pero jurídicamente seguimos en un limbo que impide avanzar con plenas garantías», afirmó.

La vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira Aller, abrió el acto destacando que el nuevo diploma «pone de manifiesto el compromiso de la Universidad de León con una formación permanente, exigente y conectada con las necesidades reales del territorio».

Vieira recordó que el programa responde al enfoque One Health, que integra las dimensiones biológica, ecológica, veterinaria, jurídica y socioeconómica de la gestión de la fauna silvestre. «La rápida evolución del conocimiento científico y la complejidad de los ecosistemas hacen imprescindible actualizar competencias de manera continua. La formación permanente no es una opción, es una responsabilidad social», subrayó.

La coordinadora del curso, Ana Carvajal, explicó que esta nueva edición «recupera un proyecto que quedó interrumpido por la pandemia» y que ahora se relanza «con más fuerza y un marcado carácter interdisciplinar». El diploma contará con más de 40 ponentes nacionales e internacionales procedentes de países como Estados Unidos, Italia, Croacia o Portugal, e incluirá prácticas en campo en el Centro del Lobo Ibérico Félix Rodríguez de la Fuente, en Puebla de Sanabria, y en otras reservas regionales de caza.

«Este curso conjuga la participación de la Junta de Castilla y León, la consultora ambiental ILEX y la asociación científica WAVES. Es un ejemplo de colaboración entre la universidad, la administración y el ámbito profesional», señaló Carvajal.

La representante de la consultora ILEX, Laura Llanes, destacó el «gran interés ciudadano» que ha despertado el curso, con 45 alumnos matriculados procedentes de distintas comunidades autónomas y países vecinos. «Nos llaman cada día interesados de Galicia, Cataluña, Portugal o Italia. Cada vez hay más personas que quieren formarse en conservación de fauna, más allá del ámbito doméstico. El lobo suscita pasión, y gestionarlo bien requiere formación», apuntó.

El programa ofrece dos vías de acceso: el título de especialista universitario, dirigido a titulados, y dos microcredenciales orientadas a perfiles técnicos o profesionales sin titulación universitaria, centradas en ecología y sanidad del lobo y en gestión sostenible y conservación.

Por su parte, Jesús Palacios, representante de la asociación Wawes (Sociedad Euromediterránea para la Vigilancia de la Fauna Salvaje) y exdirector del Centro del Lobo Ibérico, subrayó que el curso «responde a una demanda creciente de profesionales que desean especializarse en la gestión de una especie tan apasionante como conflictiva».

«Llevamos décadas trabajando con el lobo y sabemos que despierta tanto admiración como debate. Este diploma aporta rigor científico, conocimiento de campo y colaboración institucional, tres patas imprescindibles para avanzar en la conservación», afirmó Palacios.

El lobo, una especie emblemática y símbolo cultural

La jornada concluyó con un mensaje unánime: el lobo ibérico no solo es una pieza clave en los ecosistemas, sino también un símbolo cultural profundamente arraigado en la identidad ibérica. «El lobo está presente desde los cuentos de la infancia hasta los debates más actuales. Conocerlo y gestionarlo bien es esencial para convivir con él», resumió Llanes.

Con este curso, la Universidad de León, la Junta de Castilla y León, ILEX y WAVES consolidan una alianza que combina formación universitaria, ciencia aplicada y compromiso con la conservación de una de las especies más emblemáticas de la fauna española.