La Caixa premia un proyecto educativo de La Robla

El colegioEmilia Menéndez de La Robla ha sido uno de los 97 centros educativos seleccionados en toda España por la Fundación »la Caixa» dentro de la Convocatoria EduCaixa, que apoya con 5.000 euros a cada centro para el diseño e implementación de proyectos de mejora educativa basados en evidencias científicas.

El proyecto presentado por el centro leonés, titulado «Learning to be», se centra en mejorar el aprendizaje social y emocional en la escuela primaria, con el objetivo de favorecer una educación más equitativa y de calidad.

La jornada de clausura de esta segunda convocatoria se celebró en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en Barcelona.