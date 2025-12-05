Abre San Isidro: 6,5 kilómetros esquiables para el puente de diciembre en León

Esquiadores en el sector de Cebolledo, la mañana de este viernes.SANISIDRO.NET

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Estación Invernal de San Isidro (León) ha cumplido su previsión y ha abierto al público este viernes, 5 de diciembre de 2025, dando inicio a la temporada de esquí. La estación ha abierto con una superficie de 6,5 kilómetros esquiables, ligeramente superior a los seis kilómetros anunciados inicialmente.

Según el parte de nieve de las 08.30 horas, la estación se encuentra abierta y ofrece una calidad de nieve húmeda, con un espesor que oscila entre los 40 y 20 centímetros, superando las previsiones iniciales que estimaban entre 15 y 25 centímetros.

Pistas y remontes operativos

La apertura se ha llevado a cabo en los sectores de Cebolledo y Riopinos, mientras que los sectores de Requejines y Salencias permanecen cerrados.

El área esquiable disponible es de 6,5 km, con 4 de 15 remontes en funcionamiento y 4 de 35 pistas disponibles. La estación había anunciado que pondría en servicio pistas verdes, azules y rojas.

Los usuarios deben consultar el estado de las instalaciones antes de desplazarse, ya que la Diputación de León recuerda que la apertura definitiva dependía de la evolución del tiempo.

Por otro lado, la estación de Valle Laciana-Leitariegos permanece cerrada por falta de nieve, a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas que permitan iniciar la actividad.