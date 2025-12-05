Primer día de esquí en la estación de San Isidro en León.

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La estación de esquí de San Isidro ha inaugurado la temporada 2025-26 este viernes. Los primeros esquiadores han hecho las primeras bajadas de un fin de semana que además es puente, lo que augura, además de un buen comienzo, un buen fin de semana si el tiempo sigue acompañando.

Las instalaciones invernales irán abriendo progresivamente, empezando por Cebolledo, Riopinos y Requejines.

En total, hay siete remontes abiertos, nueve pistas y nueve kilómetros alpinos