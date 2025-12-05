Las Cortes dan luz verde a recuperar el Palacio de los Allende en Burón

Publicado por José María Campos Burón Creado: Actualizado:

La comisión de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León aprobó la Proposición No de Ley (PNL) de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con la abstención del PP y VOX, para que la Junta de Castilla y León impulse el desarrollo de un proyecto que permita la reconstrucción total del Palacio de los Allende, en Burón como centro de turismo rural de primer nivel para la montaña de Riaño. El procurador berciano de UPL, José Ramón García, fue el encargado de defender una propuesta que demanda a la institución autonómica el inicio, en todo caso, de los trámites previos pertinentes en el año 2026 que permitan su posterior ejecución a la mayor brevedad posible.

García reconoció que es una propuesta y una deuda pendiente de décadas de espera. En este sentido, incidió en la necesidad de que la Junta «cumpla al fin» con sus compromisos y promesas como es la recuperación del Palacio de los Allende, un bien patrimonial de enorme valor para la Montaña de Riaño, el municipio de Burón y el conjunto de la provincia de León.

Es por ello que remarcó que no se puede perder el patrimonio arquitectónico del siglo XVI que supone para Burón, pero lo cierto es que está «abandonado, ruinoso, expoliado y cada día más deteriorado» esperando el cumplimiento de las promesas. «No se trata de restaurar únicamente muros y paredes, es restaurar dignidad, atender a una zona que carga sobre sus hombros uno de los episodios más duros, con despoblación, falta de oportunidades y carencias estructurales». Remarcó la necesaria consignación de financiación suficiente en los próximos presupuestos, la coordinación con el Ayuntamiento y con el Parque Regional para garantizar su integración territorial y paisajística y un calendario de ejecución claro.