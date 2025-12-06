Una herida tras volcar su coche en la N-122, en Trabazos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La conductora de un turismo resultó herida esta mañana tras volcar su turismo en la N-122, a la altura del kilómetro 532, en la localidad leonesa de Trabazos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 09.32 horas, cuya mujer, de 40 años, se encontraba consciente y mareada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia.