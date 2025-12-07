Diario de León

Atendidos dos hombres de 48 y 49 años en Brazuelo en León tras inhalar gas en una vivienda

Fueron trasladados al centro de salud de Astorga

Intervención de los bomberos en una vivienda por humo en Brazuelo.

Intervención de los bomberos en una vivienda por humo en Brazuelo.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Publicado por
Ical

Creado:

Actualizado:

Dos hombres de 48 y 49 años fueron atendidos hoy tras encontrarse mareados por inhalación de gas procedente de una bombona de butano de una vivienda.

El suceso se produjo a las 14.30 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil (COS), a los Bomberos de Astorga dependientes de la Diputación Provincial, a la empresa suministradora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió a la zona una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a los dos hombres, que posteriormente fueron trasladados al centro de salud de Astorga.

tracking