Atendidos dos hombres de 48 y 49 años en Brazuelo en León tras inhalar gas en una vivienda

Intervención de los bomberos en una vivienda por humo en Brazuelo.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Dos hombres de 48 y 49 años fueron atendidos hoy tras encontrarse mareados por inhalación de gas procedente de una bombona de butano de una vivienda.

El suceso se produjo a las 14.30 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil (COS), a los Bomberos de Astorga dependientes de la Diputación Provincial, a la empresa suministradora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió a la zona una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a los dos hombres, que posteriormente fueron trasladados al centro de salud de Astorga.