Nace en Vidanes Eslavid como oposición a la planta de biogás

Vidanes acogió una reunión de vecinos que han mostrado su oposición a la planta de biogás que se pretende instalar en el polígono industrial de Vidanes con una capacidad para procesar 86.000 toneladas anuales de diferentes residuos. Además, la reunión sirvió para constituir una asociación de afectados, que adoptará el nombre de Eslavida. Fue elegida una primera Junta Directiva con Amparo García como presidenta y Gonzalo Fernández-Valladares como vicepresidente:.

A la reunión asistió el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, que aclaró distintas cuestiones y mostró su predisposición a apoyar el movimiento vecinal. Se echó en falta la asistencia de miembros de la junta vecinal. La nueva asociación buscará apoyo legal para el asesoramiento y el abordaje jurídico del proceso e iniciará una serie contactos con autoridades, empresas y diferentes asociaciones y colectivos, así como planificará diferentes actos reivindicativos, empezando por la recogida de firmas, la colocación de pancartas y carteles.