Todos a por la «Hogacina» de Villamondrin

Villamondrín de Rueda, perteneciente al municipio de Valdepolo, celebró ayer la tradicional fiesta de la Inmaculada Concepción, con la particularidad que solo se registra en la localidad, de que cada uno de los feligreses que acuden a la Eucaristía recibe a la salida una hogaza de pan. En esta edición la junta vecinal de Villamondrín encargó 340 hogacinas.

Cuenta la tradición que una de las vecinas, que murió sin descendencia, legó sus tierras hace 300 años para que se cumpliera esta tradición que se instauró en 1725. La única condición que puso fue que se entregara a cada uno de los fieles la «hogacina», que se ha convertido ya en uno de los hitos tradicionales de la localidad. Habitantes de las poblaciones limítrofes se han convertido en habituales de la fiesta en los últimos años, contribuyendo a aumentar su esplendor. Antes de realizar la entrega de las hogazas de más o menos medio kilo de peso son bendecidas por el párroco momento en que se realiza el reparto. Los niños son los que muestran una mayor sorpresa cuando reciben este pan dado que muchos de los cuales comienzan ya a darle los primeros mordiscos. El simple hecho de entregar una hogaza a cientos de personas este día de la Inmaculada Concepción, como cada año, hace que ayuden a mantener esta tradición y el recuerdo a su vecina.

Según la historia las fincas donadas por esta vecina son gestionadas por la junta vecinal de Villamondrín. Estas tierras salen a subasta para que las puedan trabajar la gente del pueblo. Se realizan unas subastas anuales donde el que se queda con ella paga un alquiler anual. La condición es que estas tierras sean para sembrar o poner plantío. Cuando finaliza el periodo de alquiler hay que dejar la finca tal y como la has recibido, «de tal forma que el próximo arrendatario la tenga limpia» según comenta un vecino. Estos alquileres es uno de los principales ingresos con los que cuenta la junta vecinal.