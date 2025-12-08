Riaño cierra las jornadas de la matanza con una comida

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La asociación de mujeres santa Agueda de Riaño cumplió con la tradición de ofrecer al pueblo una comida popular en estas jornadas de la matanza que han contado con la colaboración del Ayuntamiento, la junta vecinal y los empresarios de Riaño.

Después de varias horas de preparativos y cocinando patatas con costilla más de un centenar de personas se dieron cita en la comida popular que cerraba las jornadas de la matanza de esta edición. En el menú también se pudo degustar una parrillada. Tal y como se señala desde la asociación este segundo día de las jornadas se trata de hacer un encuentro de los vecinos y visitantes en torno a la mesa que para evitar el frío se hizo bajo una carpa. Desde la asociación se apuesta por mantener viva lo que significó la matanza.