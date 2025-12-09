Seis científicos buscarán el origen del foco de la peste

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

Un comité científico integrado por seis expertos en peste porcina africana (PPA), coordinado logísticamente por el laboratorio público IRTA CReSA, comenzará esta semana la investigación del origen del brote, en los centros catalanes de estudio de esta enfermedad que decidan los científicos.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, informó este lunes de la composición de ese comité científico y, además, de que Corea del Sur ha aceptado la «regionalización» del brote de peste, lo que implica que importará producto porcino de toda España, excepto el que se produzca en un radio de veinte kilómetros en torno al foco de este episodio, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). El comité científico, cuyos integrantes ya comenzaron a trabajar ayer, se reunirá hoy por primera vez para fijar su línea de actuación, que incluye determinar qué centros que investigan o estudian el virus de la PPA serán inspeccionados y qué protocolos de biocontención y bioseguridad han de ser revisados.

Los detalles

El conseller ha explicado que la investigación de este comité científico decidirá qué centros de alta contingencia, con sistemas catalogados como NBS2 y NBS3, serán auditados y, además, que su trabajo se desarrollará en paralelo con el que también realizan la Guardia Civil y los Mossos para buscar el origen del foco. «No hay competición, hay colaboración», ha recalcado. «Compartiremos» el trabajo del grupo con ellos «cuando digan y como digan», dijo Ordeig, quien ha incidido en que se ayudarán «en todas las líneas de investigación abiertas». En este sentido, ha pedido «prudencia, prudencia», y ha reiterado que no juzgarán ninguna hipótesis o informes, «que no son concluyentes», pero que «tampoco» las descartan. «Hace falta buscar y dejar trabajar», ha precisado. Ordeig ha adelantado que esta semana «será determinante» para avanzar en la información sobre el origen del brote.