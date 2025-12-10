La Bañeza presenta el nuevo semestre de actos culturales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado oficialmente la programación del nuevo semestre de actividades del Teatro Municipal, una propuesta que incluye también los eventos previstos para el cierre de 2025 y un adelanto de los espectáculos que inaugurarán el año 2026. «La ciudad continúa con su compromiso de contar con una oferta cultural de calidad, diversa y dirigida a todos los públicos, consolidando a La Bañeza como un referente en el panorama artístico», explican desde el ayuntamiento. En la presentación estuvieron presentes el alcalde, Javier Carrera, y la concejal de Cultura, Silvia Cubria, quienes destacaron la relevancia de esta programación para la ciudad y para el propio espacio escénico, el antiguo Teatro Pérez Alonso, que celebra su 95 aniversario.

El alcalde subrayó que «es un placer presentar este avance de programación, un espacio que puede presumir de haber acogido a grandes figuras del panorama nacional. Ofrecemos una agenda completa, a la altura de una ciudad cuyo lema es 'La Bañeza, donde la cultura cobra vida', con propuestas para todos los públicos, con calidad y a precios asequibles, acercando la cultura tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visitan». Silvia Cubria expresó su satisfacción por poder «traer auna selección de representaciones tan destacadas, fruto de un trabajo que recopila lo mejor de la actividad cultural del teatro». La programación de diciembre continúa con propuestas para todas las edades y el avance del 2026 ya adelanta «una temporada marcada por grandes montajes».