Cinco millones para digitalizar once comunidades de regantes de León

Once comunidades de regantes de la provincia de León contarán con cinco millones del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, resuelto definitivamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que recibirán apoyo financiero para modernizar y digitalizar el riego. Entre las entidades leonesas aprobadas están la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo Alto, Páramo Medio, Canal Alto de Villares, Canal de Castañón, Canal de Villadangos, Canal de San Román y San Justo, San Román de la Vega, Molineros Presarrey, San Pedro Apóstol, Sambanos y La Vega y Presa de la Vega de Abajo. Estas 11 recibirán en total casi cinco millones de euros para digitalizar regadíos, inversión que complementa la financiación de la primera convocatoria Perte que está actualmente en ejecución.

Esta financiación está destinada a implantar soluciones digitales para transformar y modernizar el sistema de regadío dentro de la segunda convocatoria de los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de Digitalización del Ciclo del Agua. Estos fondos están financiados por la UE a través de los fondos NextGenerationEU y gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Estas ayudas permitirán a la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo Alto aplicar soluciones con una subvención alcanza los 1,29 millones de euros. En el Páramo Medio la financiación para la digitalización es 854.217 euros, la Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares recibirá 463.116,25 euros mientras que el Canal de Castañón cuenta con 758.123,4 euros.

Por su parte, la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos recibirá 922.348 euros; el Canal de San Román y San Justo verá mejorado su regadío con 83.483,40 euros y la Comunidad de San Román de la Vega obtendrá 66.502,80 euros para el mismo motivo. La Comunidad de Regantes Molineros de la Presarrey recibirán 65.793 euros; la de San Pedro Apóstol percibirá 95.872,14 euros; y otros 63.063 euros le han sido otorgados a la Comunidad de Regantes Sambanos y La Vega. Finalmente, los regantes de la Presa de la Vega de Abajo han conseguido una financiación de 357.331,13 euros.