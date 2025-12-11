Babia quiere reforzar la gestión del Parque Natural con personal y un plan turístico

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Villafeliz De Babia Creado: Actualizado:

El Parque natural de Babia y Luna aún carece del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), de presupuesto estable, de un plan turístico y de personal permanente, entre otras carencias fundamentales, a pesar de llevar más de 10 años de su declaración, tal y como afirma la asociación Estas en Babia, que cuenta con el apoyo de los ayuntamientos.

En este sentido, señalan que este agrupación quiere reforzar la gestión del Parque natural de Babia y Luna, antes de la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. Una adhesión que está tramitando desde el pasado mes de julio.

La agrupación, formada por empresas y profesionales del sector turístico de la comarca reconoce que la CETS representa una oportunidad valiosa, si bien consideran que, antes de su adhesion, «deben actuarse de manera prioritaria en al menos en 10 puntos», entre los que se encuentra la señalización y mantenimiento de rutas, la apertura y uso de la casa del Parque, Palacio de Quiñones en el pueblo de Riolago, junto con la edición y difusión de folletos de las rutas y de promoción del Parque. Además de contar con personal de mantenimiento, obras y mejoras en el Parque, así como trabajar en una página web del Parque. Y para completarlo, mantener los accesos viales y carreteras, garantizar una conexión a internet y telefonía estable, junto con la implementación de una normativa precisa y restrictiva para el estacionamiento de autocaravanas en zonas sensibles. Y abordan la restauración real de la minería y contar con un plan y recursos para afrontar los incendios rurales.

Un decálogo de actuaciones, que según explican en la nota, fue acordado por los Ayuntamientos de San Emiliano, Cabrillanes y la propia Asociación.

Estás en Babia subraya que, sin afrontar previamente estas carencias básicas y sin contar con más presupuesto para trabajar en la consecución de los objetivos de la CETS, la Carta Europea puede ser «una buena herramienta, pero no supondrá un beneficio real para el territorio» sino se abordan primero los problemas de base que afectan al turismo en Babia, al espacio natural y a la comarca en general. Considerando que la priorización de estas medidas garantizará que la adhesión a la CETS sea efectiva y realmente beneficiosa para la conservación delespacio natural y para el desarrollo sostenible del sector turístico y de la comarca.

El pasado mes de marzo se cumplieron diez años desde que las Cortes de Castilla y León aprobaran la declaración de Babia y Luna como Parque Natural. Después de más de dos décadas de batalla administrativa, las 57.628 hectáreas que comprende San Emiliano y Sena y, parcialmente, Los Barrios de Luna y Cabrillanes, entraban a formar parte de la red de espacios protegidos de la comunidad.

El principal emblema de Babia y Luna es la casa del parque de Riolago, inaugurada en el 2014, un año antes de que se declarara el parque. Se trata del antiguo palacio de los Quiñones de Riolago del siglo XIV, la cual fue remodelada para tal fin.