La Junta compensa con 240.000 euros la supresión de la caza en la reserva de Riaño

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la concesión directa de subvenciones por un importe total de 239.588 euros a las entidades locales propietarias de terrenos de la Reserva Regional de Caza de Riaño (León) afectadas por los incendios forestales del verano de 2025.

El objetivo de esta medida es compensar la pérdida de ingresos derivados de los derechos de caza, después de que la actividad cinegética haya quedado suspendida durante la temporada 2025-2026 como consecuencia de los daños ocasionados por los incendios.

De la cuantía total, el Ayuntamiento de Boca de Huérgano recibirá 25.897 euros, mientras que el resto se distribuirá entre las Juntas Administrativas de la zona: Barniedo de la Reina (22.527 euros), Besande (12.424), Boca de Huérgano (13.192), Llánaves de la Reina (26.922), Los Espejos de la Reina (12.644), Portilla de la Reina (79.871), Siero de la Reina (14.160), Valverde de la Sierra (20.388) y Villafrea de la Reina (11.559 euros).

Estas ayudas se enmarcan en la acción coordinada de recuperación puesta en marcha por la Junta de Castilla y León tras los incendios del pasado verano, recogida en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, y ampliada posteriormente mediante el Acuerdo 37/2025, de 4 de septiembre, que incluyó específicamente las subvenciones destinadas a compensar a los ayuntamientos y entidades locales menores de la Reserva de Riaño por los ingresos cinegéticos perdidos.

De no haber sido por los incendios, la temporada de caza habría comenzado en septiembre.