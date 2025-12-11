Diario de León

Conceden 1,8 M€ por falta de pastos a 237 ganaderos afectados por los incendios

Balas de paja para el ganado afectado por los incendios

Balas de paja para el ganado afectado por los incendiosRAMIRO

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, en el marco del Consejo de Gobierno, la concesión de 1,79 millones de euros a 237 ganaderos de la Comunidad para compensar la pérdida de pastos destinados a la alimentación del ganado como consecuencia de los incendios forestales registrados durante el pasado verano.

La medida, gestionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de alimentos y agua a los animales, proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en el medio rural, y contribuir a la recuperación económica de las zonas afectadas.

En un primer momento, la Consejería ya había prestado un servicio de emergencia de suministro de alimentos, que permitió atender a 442 ganaderos con 59.427 animales y proporcionar 8,5 millones de kilos de alimento, con una inversión de 1,8 millones. El acuerdo aprobado ahora da continuidad a ese plan de apoyo urgente, en cumplimiento de la medida 23 tras los incendios.

tracking