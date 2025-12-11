Conceden 1,8 M€ por falta de pastos a 237 ganaderos afectados por los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, en el marco del Consejo de Gobierno, la concesión de 1,79 millones de euros a 237 ganaderos de la Comunidad para compensar la pérdida de pastos destinados a la alimentación del ganado como consecuencia de los incendios forestales registrados durante el pasado verano.

La medida, gestionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de alimentos y agua a los animales, proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en el medio rural, y contribuir a la recuperación económica de las zonas afectadas.

En un primer momento, la Consejería ya había prestado un servicio de emergencia de suministro de alimentos, que permitió atender a 442 ganaderos con 59.427 animales y proporcionar 8,5 millones de kilos de alimento, con una inversión de 1,8 millones. El acuerdo aprobado ahora da continuidad a ese plan de apoyo urgente, en cumplimiento de la medida 23 tras los incendios.