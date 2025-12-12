La Diputación de León logra que 50 personas se asienten en la provincia con el Proyecto Repuebla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde el pasado mes de julio, cuando se produjo la primera recepción, la Diputación de León ha logrado que cerca de medio centenar de personas se asienten en la provincia con el Proyecto Repuebla. El presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, ha participado este viernes en la bienvenida en Cistierna a la última familia que ha llegado a León de la mano de esta iniciativa. Antonio y Sanna y sus cuatro hijos menores de siete años: Iliam, Karam, Rami y Salma se han instalado hace unas semanas en la localidad y pronto llegará otra familia a la provincia, en este caso a Toral de los Vados, donde también contarán con seis nuevos vecinos.

“Esta es la confirmación de que esta iniciativa de la Diputación de León está funcionando y de que se cumplen nuestras expectativas de lograr no solo que no descienda el número de habitantes de nuestros pueblos, sino conseguir que haya incluso más”, ha destacado el presidente, que ha estado acompañado en este acto por el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, el vicepresidente Roberto Aller, el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez y el director general y el coordinador en León de Proyecto Arraigo, Enrique Martínez y Marlon Cotacachi.

“Hasta la fecha son más de 3.300 las personas interesadas en vivir en pueblos de León y casi 50 familias (más de 100 personas) están en proceso de valoración para el arraigo. Del mismo modo, más de 160 municipios de la provincia han mostrado su interés en participar en el programa”, ha explicado Álvarez Courel.

Además de Cistierna, y pronto Toral de los Vados, los resultados de Repuebla son ya visibles en Ciñera, Igüeña, donde gracias a Repuebla se mantiene abierta la única tienda que quedaba en el pueblo, Corullón, donde se ha evitado el cierre de un aula del colegio, Villablino, Fresno de la Vega, Almanza, Castrocontrigo o Lucillo.

El presidente de la Diputación de León ha recordado que Repuebla “es uno de los proyectos más ambiciosos de la institución provincial, que cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros, que tiene como objetivo facilitar la llegada de nuevos vecinos a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación y que está gestionado por el Proyecto Arraigo”.

Para garantizar su buena marcha ha destacado “la implicación de los ayuntamientos y de las pedanías, además de la labor de los propios vecinos y vecinas para acoger y hacer partícipes a los nuevos pobladores en la vida comunitaria de los municipios, así como la de aquellos empleadores dispuestos a contratar trabajadores y trabajadoras”.

Por ello, Álvarez Courel ha querido dar las gracias al alcalde de Cistierna, “porque sin su colaboración todo sería mucho más difícil para la familia que ya vive y convive en el municipio”, a la empresa Seprolesa por contratar a Antonio y también a Valeriano y a Montserrat, los propietarios de la vivienda que se ha puesto en alquiler para que puedan instalarse.

La familia se ha sumado a estos agradecimientos empezando por "la Diputación de León, el Proyecto Arraigo y sus técnicas, que nos han ayudado muchísimo y siguen todavía ayudándonos", ha explicado Antonio, que también ha trasladado su gratitud a los propietarios de la vivienda alquilada en la que viven, "porque se han convertido en unos abuelos adoptivos", así como a la empresa que lo ha contratado, porque "todo esto no tendría significado sin una fuente de ingresos". "Desde el primer momento hemos estado muy bien en el pueblo", ha concluido.

El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, ha resaltado durante su intervención "lo importante que es este programa que plantea la Diputación para el mundo rural, en una provincia muy grande donde tenemos todos un gran reto: frenar la despoblación. Es importante dar un paso adelante, hablar de repoblar y este programa responde a esta necesidad, con la que ya se está dando el trasvase de la ciudad al pueblo".

Por su parte, el responsable de la empresa adjudicataria, Enrique Martínez, ha destacado que la Diputación "está implicada como nadie, ninguna Diputación de España es igual, y tenemos un pronóstico muy bueno". "Se pueden triplicar estas cifras el año que viene", ha resaltado el director general de Proyecto Arraigo.