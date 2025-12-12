El PSOE refuerza su estructura en La Bañeza y se declara preparado para liderar el cambio en CyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de León ha reunido este jueves a las agrupaciones del partido judicial de La Bañeza en un encuentro de trabajo centrado en reforzar la coordinación política y preparar la estrategia territorial ante un ciclo político decisivo para la provincia. Durante la reunión, en la que han participado el presidente del PSOE de León, Eduardo Morán, el secretario de Organización, Daniel San José, el secretario de Política Municipal, Octavio González, el secretario de Coordinación Parlamentaria, Salvador Vidal, la secretaría de Administración y Finanzas, Leticia Martínez, y el secretario adjunto a Organización, Javier Arenas Martínez, se han analizado las necesidades de los municipios, la situación de los servicios públicos y el papel que debe desempeñar el partido para ofrecer un proyecto sólido y útil a la ciudadanía.

El secretario de Organización del PSOE de León ha destacado que el encuentro demuestra “la fortaleza interna y la capacidad de trabajo del Partido Socialista en la provincia”. San José, ha subrayado que el PSOE afronta esta etapa “con una estructura organizada, equipos preparados y una hoja de ruta clara para ofrecer soluciones reales a los problemas del territorio”.

El secretario de Organización ha insistido en que el partido “sale a ganar porque esta tierra no puede permitirse más desgaste, más retrocesos ni más abandono institucional”.

Por su parte, el secretario de Política Municipal, Octavio González, ha señalado que los ayuntamientos del área de La Bañeza llevan años reclamando una respuesta que la Junta de Castilla y León no ofrece. “Los municipios necesitan inversiones, servicios públicos dignos y una administración autonómica que esté a la altura”, ha afirmado. González ha añadido que el PSOE está preparado para liderar ese cambio y poner en marcha políticas centradas en el desarrollo local, la industria, la igualdad de oportunidades y la defensa de los pueblos, gravemente perjudicados en esta zona con el cierre de la Azucarera. “El PSOE llega fuerte, cohesionado y preparado para asumir los retos que la comunidad tiene por delante”, ha sentenciado.

Los responsables socialistas han coincidido en que la provincia requiere un proyecto fuerte, moderno y comprometido con el mundo rural, y han subrayado que el PSOE es el único partido con capacidad para impulsar ese rumbo. “La ciudadanía debe saber que el Partido Socialista está listo: tenemos organización, proyecto y liderazgo”, han concluido.