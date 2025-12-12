El mordisco que salvó a un pueblo: el misterioso peregrino que salvó el Burgo Ranero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el corazón de la Tierra de Campos, donde el horizonte parece no tener fin, existe un pequeño pueblo cuyo nombre y paisaje esconden un secreto milenario. Se trata de El Burgo Ranero, un enclave donde, según cuentan los ancianos y los escritos del peregrino Domenico Laffi (siglo XVII), se obró un milagro que cambió el destino de sus aguas y de sus gentes.

Cuenta la leyenda que, hace siglos, a las afueras del pueblo existía una laguna de aguas estancadas, oscuras y de olor insoportable. No era un lugar de descanso, sino de temor: estaba habitada por criaturas extrañas, serpientes y miles de sapos cuyo croar ensordecedor impedía el sueño de los vecinos y aterraba a los peregrinos que osaban pasar cerca al anochecer. Los habitantes creían que el lugar estaba maldito o emponzoñado.

Un atardecer, un peregrino de aspecto humilde y mirada serena llegó al pueblo. Al ver el sufrimiento de los vecinos y el estado de la laguna, se acercó a la orilla mientras terminaba de comer una manzana. En un gesto cargado de simbolismo, arrojó el corazón de la fruta al centro de las aguas corrompidas.

En ese instante, el milagro se obró:

Purificación instantánea: Las aguas se volvieron cristalinas y el hedor desapareció.

El silencio de los sapos: Las criaturas extrañas se desvanecieron, dejando únicamente a las ranas, cuyo croar se volvió, desde entonces, un sonido rítmico y armonioso que arrullaba al pueblo.

El nombre de la laguna: Desde aquel día, el lugar fue bautizado como la Laguna de la Manzana.

Cuando los vecinos corrieron a buscar al hombre para agradecerle, este ya se había esfumado en la llanura leonesa. La tradición popular asegura que aquel peregrino no era otro que el propio Apóstol Santiago, quien quiso dejar un signo de esperanza en uno de los tramos más duros y solitarios de la ruta jacobea.

Origen del nombre: Aunque la leyenda dice que el nombre viene del "croar" de las ranas tras el milagro, los historiadores sugieren que también podría derivar de su fundador, un noble llamado Ranarius.

El Albergue Domenico Laffi: El albergue municipal del pueblo lleva el nombre del peregrino italiano que documentó esta y otras historias, como la del peregrino devorado por lobos en los alrededores.

Puestas de sol: Hoy en día, la Laguna de la Manzana es famosa por ofrecer uno de los atardeceres más bellos y fotografiados de todo el Camino Francés.