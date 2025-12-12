Riello clausura el programa formativo contra incendios forestales de la Junta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Riello ha sido escenario esta semana de la última edición del programa de formación impulsado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, una iniciativa destinada a reforzar las capacidades de los profesionales que intervienen en los incendios forestales que afectan a zonas de interfaz urbano-forestal.

El programa, dotado con una inversión de 250.000 euros, tiene como objetivo mejorar la coordinación, la seguridad y la eficacia de las actuaciones en emergencias que se inician cerca de núcleos habitados y que, de no controlarse, pueden derivar en grandes incendios forestales.

La edición celebrada en Riello ha puesto el broche final a un plan formativo compuesto por seis cursos impartidos en diferentes provincias —Zamora, Burgos, Palencia, Ávila y León— y organizados en torno a dos grandes bloques temáticos: las técnicas de autoprotección, seguridad e intervención y las operaciones de extinción en la interfaz urbano-forestal.

Durante cuatro jornadas de trabajo, los 27 participantes —entre ellos, 16 bomberos de los ayuntamientos de León, Ponferrada, Palencia, Valladolid, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, además de efectivos de las diputaciones de León, Palencia, Soria y Valladolid, y once técnicos y mandos del operativo autonómico de extinción de incendios— recibieron formación teórica y práctica sobre planificación de emergencias, maniobras de defensa, seguridad del personal interviniente y protocolos de actuación.

Las tres primeras sesiones se centraron en contenidos teóricos relacionados con las fases de afectación y operación, la identificación de fuentes de peligro, las estrategias de control y las tácticas específicas de extinción. La última jornada se dedicó a un simulacro en un entorno seguro, en el que se reprodujo la actuación ante un incendio en la interfaz urbano-forestal con la participación de cinco autobombas, dos vehículos pick-up, un puesto de mando avanzado y recursos tanto de la Agencia de Protección Civil como de la Diputación de León y el Ayuntamiento de Riello.

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés Calvo, asistió al ejercicio final y destacó la importancia de esta formación, «que permite actualizar conocimientos y mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos de intervención».