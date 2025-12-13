Los productores piden consumir carne de cerdo para evitar el declive del sector

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), Miguel Ángel Ortiz Latorre, pide a la sociedad castellana y leonesa que consuma productos derivados del cerdo porque no existe ningún riesgo sanitario y el sector lo necesita.

La detección de casos de peste porcina africana en Cataluña ha generado una situación de alerta que afecta a todo el país y esta misma semana la Consejería de Agricultura y Ganadería ha conformado del Comité Técnico de Expertos de Castilla y León, un órgano de carácter multisectorial creado para reforzar la coordinación institucional, el asesoramiento científico y la adopción de medidas de prevención, vigilancia, control y comunicación frente a la enfermedad

Ortiz resaltó que la enfermedad de la peste solo afecta a la especie, y recordó que, durante la pandemia del COVID los ganaderos trabajaron para que la sociedad pudiera comer. «Ahora queremos hacer un llamamiento para que no se reduzca el consumo», resaltó para pedir «empatía» y que el mercado se revalorice.

Ortiz precisó que el sector atraviesa una situación que es «grave», ya que si bien la peste porcina no ha llegado a la Comunidad los precios están «por los suelos». En concreto, detalló que por cada cerdo en matadero el productor debe asumir 30 euros de sobrecoste. En tres semanas ha caído el precio prácticamente un 30 por ciento.