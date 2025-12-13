Astorga se muestra al mundo como ejemplo de ciudad multidisciplinar

Astorga ha sido durante varios días el epicentro del debate académico internacional con la celebración de la 12ª edición del Congreso Internacional de Ciudades Innovadoras y Comunicativas, que se ha clausurado este fin de semana. El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, ha participado en este encuentro que ha congregado a investigadores procedentes de países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Portugal y España.

El encargado de cerrar el congreso ha sido su director, Javier Sierra Sánchez, quien destacó la idoneidad de Astorga como sede del evento. Sierra explicó que, tras pasar en ediciones anteriores por países y ciudades como Estados Unidos, Brasil, Portugal, Miami, São Paulo, Oporto o Segovia, la elección de Astorga fue clara desde la primera visita. «Es una ciudad de tamaño pequeño, pero que mezcla tradición, cultura y gastronomía, lo que ha permitido crear un networking real entre investigadores, haciéndonos sentir como en casa», señaló.

El director del congreso subrayó también las facilidades ofrecidas por el Ayuntamiento para la celebración del evento en la Biblioteca Municipal, así como el interés que ha despertado la ciudad como objeto de estudio desde disciplinas tan diversas como la sociología, la antropología, la comunicación, la arquitectura o la estética. Según Sierra, este enfoque multidisciplinar ha convertido a Astorga en un auténtico crisol de investigaciones.

Los participantes han podido disfrutar de la oferta cultural y gastronómica de la ciudad, con especial mención al cocido maragato y a las visitas al Museo del Chocolate, el Palacio de Gaudí y la Catedral.

Andrés Pastrana y José Luis Nieto.DL

En el marco del congreso, el jueves también visitó Astorga el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Durante el encuentro, el alcalde de Astorga le explicó la historia de la ciudad bimilenaria y le mostró el pendón más antiguo de la provincia, el pendón de Clavijo. Pastrana tuvo además la ocasión de conocer la gastronomía local y diversos espacios culturales.