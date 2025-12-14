Villadangos da la bienvenida a la Navidad

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villadangos ha dado inicio este domingo a sus actos navideños con la inauguración de la decoración artística del Parque de Celadilla, una iniciativa impulsada por el vecino Antonio Luis Rodríguez, que llenó de color y ambiente festivo este espacio. Después, vecinos y visitantes pudieron compartir una chocolatada en el Centro Cívico de Celadilla, organizada por Ayuntamiento y Junta Vecinal. La jornada continuó con el Festival Internacional Vive la Magia (en la imagen), que llevó al Centro Cívico de Celadilla el espectáculo «El poderoso Drama», del ilusionista Max Verdié. La tarde se cerró con «Un alto en el Camino», a cargo del Dinamia Teatro, en el auditorio de Villadangos.