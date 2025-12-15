Riello impulsa la primera mesa de coexistencia con el oso pardo

Riello ha sido escenario de un encuentro de especial importancia para el sector apícola y la conservación de la biodiversidad en la provincia de León. Más de medio centenar de apicultoras y apicultores, junto a personal científico, entidades conservacionistas y representantes de distintas administraciones públicas, han acordado impulsar la creación de la primera mesa de trabajo estable para la coexistencia con el oso pardo en León.

El acuerdo se alcanzó al término de las jornadas técnicas sobre La coexistencia entre el oso pardo y la actividad apícola en la provincia de León, organizadas por la Unión de Campesinos de León–Coag (Ucale Coag), principal organización apícola de la provincia. Se trata de la primera vez que todos los sectores implicados se sientan conjuntamente con una voluntad expresa de diálogo y con el compromiso de buscar soluciones compartidas a los problemas derivados de la expansión de la especie.

La recuperación del oso pardo en León, cuya población se estima ya en torno a los 370 ejemplares, fue valorada de forma positiva por todas las personas asistentes como un éxito de conservación. Sin embargo, también se puso de manifiesto que este crecimiento está generando conflictos crecientes en las zonas de expansión, especialmente para la actividad apícola, lo que hace imprescindible una gestión activa y coordinada.

Durante las jornadas, personal experto de la Universidad de León, de la Fundación Oso Pardo (FOP), del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) y técnicos de las administraciones de Castilla y León, Asturias, Cataluña y de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna coincidieron en un diagnóstico claro de la situación. Entre los principales problemas señalados figuran unos baremos de indemnización por daños a colmenas claramente desfasados y muy por debajo de los precios reales de mercado, la ausencia de ayudas para la instalación y mantenimiento de medidas preventivas eficaces como los pastores eléctricos desde el año 2021 y los importantes retrasos en el pago de las compensaciones, que en algunos casos alcanzan hasta dos años y ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones.

En este contexto, las personas participantes reclamaron a las administraciones una respuesta acorde al nuevo escenario de convivencia. Subrayaron que el éxito de la conservación del oso pardo debe ir acompañado de una revisión de los planes de recuperación, así como de una gestión adecuada del hábitat en las nuevas zonas de colonización, con el objetivo de prevenir conflictos y favorecer una convivencia con la población local.

Como resultado del encuentro, se alcanzó un acuerdo unánime para impulsar una mesa de diálogo y trabajo permanente que permita canalizar el intercambio de información, anticipar problemas y coordinar soluciones entre todos los agentes implicados.