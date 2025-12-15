Olleros despide a su médico tras 28 años de servicio

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

Olleros de Sabero acogerá el próximo sábado un emotivo homenaje al doctor ángel Novoa, tras 28 años como médico de familia para las localidades de Olleros y Sotillos de Sabero, desde el 24 de noviembre de 1997 y el 20 de diciembre de 2025. Un movimiento popular de vecinos de Olleros, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento, vecinos, pedanías y asociaciones del Valle, a los que se ha sumado los negocios de la comarca.

Novoa ha destacado estas casi tres décadas como médico de familia, por su vocación, sabiduría, trato humano y total apoyo social a los vecinos, siendo un pilar para los vecinos que les ha inspirado gratitud admiración y gratitud, siendo un consuelo para muchos en los momentos más difíciles. En el acto, que tendrá lugar en la Casa de Cultura de la localidad, . Novoa recibirá el cariño de los vecinos y le harán ver su dedicación, vacación y calidad humana con ellos, por su impacto positivo en los residentes.

Con este homenaje los vecinos no solo despiden a su médico, sino que honra el legado de una persona que entendió la medicina como un acto de servicio constante y un ejemplo de entrega a la sociedad.