Olleros despide a su médico tras 28 años de servicio
Le rendirán un homenaje el sábado
Olleros de Sabero acogerá el próximo sábado un emotivo homenaje al doctor ángel Novoa, tras 28 años como médico de familia para las localidades de Olleros y Sotillos de Sabero, desde el 24 de noviembre de 1997 y el 20 de diciembre de 2025. Un movimiento popular de vecinos de Olleros, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento, vecinos, pedanías y asociaciones del Valle, a los que se ha sumado los negocios de la comarca.
Novoa ha destacado estas casi tres décadas como médico de familia, por su vocación, sabiduría, trato humano y total apoyo social a los vecinos, siendo un pilar para los vecinos que les ha inspirado gratitud admiración y gratitud, siendo un consuelo para muchos en los momentos más difíciles. En el acto, que tendrá lugar en la Casa de Cultura de la localidad, . Novoa recibirá el cariño de los vecinos y le harán ver su dedicación, vacación y calidad humana con ellos, por su impacto positivo en los residentes.
Con este homenaje los vecinos no solo despiden a su médico, sino que honra el legado de una persona que entendió la medicina como un acto de servicio constante y un ejemplo de entrega a la sociedad.