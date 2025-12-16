El campo se moviliza en Bruselas en una «rebelión» contra Von der Leyen

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Agricultores y ganaderos se manifestarán este jueves, 18 de diciembre, en Bruselas, como acto de «rebelión» contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según han informado las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA en un comunicado conjunto. La gran manifestación agraria se perfila como un acontecimiento histórico para dichas organizaciones, tras confirmarse la participación de representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Será la primera vez que el campo europeo, en su conjunto, se movilice en Bruselas para enviar un mensaje claro a las instituciones comunitarias: «basta de decisiones alejadas de la realidad agraria cuando están en juego la agricultura y la seguridad alimentaria europeas».

En este contexto, la movilización tiene como eje central la defensa de una Política Agraria Común (PAC) con presupuesto propio, estructura basada en dos pilares y carácter verdaderamente común, frente a la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea un fondo único y pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la Unión Europea.También se abordarán otras reivindicaciones clave, como la necesidad de una política comercial justa, la incertidumbre que generan acuerdos como el de Mercosur y una verdadera simplificación normativa.

Tal y como ha detallado COAG en un comunicado, la llamada «rebelión contra Von der Leyen», que propone un recorte del 20% en la PAC mientras multiplica por cinco el gasto militar, supondría para España la pérdida de 900 millones de euros anuales y un encarecimiento de la cesta de la compra de hasta 500 euros por hogar y año.

La propuesta presupuestaria presentada por la Comisión Europea para la reforma de la PAC posterior a 2027 constituye, según la organización agraria, «un ataque frontal al campo europeo y un punto de inflexión histórico en el modelo de integración comunitaria».

Lo más paradójico, han subrayado, es que Bruselas «exige a los agricultores más sostenibilidad, digitalización, innovación y relevo generacional, mientras elimina precisamente los fondos que permiten avanzar en esas direcciones».