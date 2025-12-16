Un incendio en la iglesia de San Andrés en Cimanes de la Vega alarma a los vecinos y moviliza a bomberos de León y Guardia Civil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un incendio se ha declarado esta mañana en la iglesia parroquial de San Andrés, ubicada en el municipio leonés de Cimanes de la Vega, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha sido detectado alrededor de las 10:30 horas, cuando varias personas han alertado al 112 sobre la presencia de fuego en el templo. No se han registrado heridos ni personas afectadas como consecuencia del fuego.

De forma inmediata, el 112 ha activado el protocolo correspondiente y ha avisado a la Guardia Civil para que se persone en el lugar, así como a los parques de Bomberos de la Diputación de León en Astorga y Valencia de Don Juan, que se han desplazado para trabajar en la extinción del fuego. A esta hora, los servicios de emergencia continúan actuando en el lugar para controlar y sofocar las llamas. Las causas del incendio se desconocen por el momento y serán investigadas una vez que se haya extinguido completamente. La iglesia de San Andrés es uno de los edificios históricos más relevantes de Cimanes de la Vega, un pequeño municipio de la ribera del Esla y forma parte del patrimonio religioso de la zona.