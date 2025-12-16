Medio Ambiente reabre parcialmente la Ruta del Cares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado 9 de diciembre se produjo un desprendimiento en la Senda del Cares en la vertiente leonesa del Parque Nacional Picos de Europa, entre Caín y el Puente de los Rebecos, aproximadamente a 2 kilómetros desde Caín, que arrastró buena parte de la plataforma de la Senda, con riesgo de caída al vacío, procediéndose al corte total de la Ruta hasta su valoración por personal técnico.

Tras las valoraciones pertinentes en la zona afectada, se ha procedido en este martes a la apertura parcial de la senda, con corte de la misma a 2 km desde Caín, para permitir la entrada a la ruta y disfrutar de sus vistas. Si se inicia la ruta desde Poncebos, el corte se sitúa en el Puente de los Rebecos, en las inmediaciones del desprendimiento. Queda prohibido traspasar la señalización colocada al efecto.

En cuanto a las actuaciones que se van a llevar a cabo, se realizarán en dos fases. La primera de ellas consistirá en la limpieza de la zona y colocación de pasarela provisional asegurada mediante la colocación de una ‘línea de vida’. Se llevará a cabo de forma inmediata, en cuanto las condiciones climáticas permitan llevar el material y su colocación. El objetivo de esta actuación es permitir el paso de personas con garantía de seguridad y poder abrir la senda en todo su recorrido durante el período vacacional navideño.

La segunda fase proyectada supondrá la reparación de la senda. Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente en León esperan que esta fase se pueda llevar a cabo de manera simultánea al paso de personas, siempre y cuando se garantice la seguridad tanto de los senderistas como de los trabajadores.

Para disponer de la información actualizada en relación con la apertura de dicha senda, así como de los trabajos a llevar a cabo, se recomienda consultar la página web del Parque Nacional https://parquenacionalpicoseuropa.es y sus redes sociales.