Joarilla pide alternativas al paso de camiones por sus pueblos

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

El alcalde de Joarilla de las Matas, Manuel Alejandro Robles Fernández, ha denunciado el «lamentable estado» de las vías de comunicación que afectan no solo a su localidad, sino también a San Miguel de Montañán y Valdespino de Vaca. El problema central radica en el tránsito diario de vehículos de gran tonelaje por los cascos urbanos, una situación que, según el regidor, se ha vuelto «insostenible» y «peligrosa». Robles Fernández ha hecho hincapié en la profunda transformación productiva que ha experimentado la comarca. «Atrás quedó el carro, para dar paso a vehículos de gran tonelaje», ha señalado el alcalde. Este cambio va de la mano con la evolución de la agricultura, que ha pasado del tradicional cereal y viñedo a grandes explotaciones de remolacha y maíz gracias a la implantación del regadío. Esta modernización ha multiplicado la presencia de camiones y maquinaria agrícola pesada en el centro de las poblaciones.

El alcalde de la localidad subrayó que esta corporación ha asumido un compromiso serio para buscar soluciones ante este «problema que nos apremia». La principal reivindicación es la creación de un trazado de circulación que libere el casco urbano del paso de camiones y maquinaria.

El edil recordó que esta solución no es nueva. Desde la realización de la concentración parcelaria, y previendo el desarrollo futuro que traería el regadío, ya se facilitó un trazado libre de propietarios de unos dos kilómetros. «Este trayecto libre de propietarios está en espera de un reacondicionado de cunetas, dotar de un firme consolidado por zahorra, y con esto estaría solucionado el problema», ha afirmado Robles Fernández. Esto eliminaría la necesidad de costosas expropiaciones.

Hace ya varios años, el consistorio encargó la redacción de un proyecto técnico cualificado que fue depositado en la Diputación para su estudio, pero hasta la fecha, siguen a la espera de una respuesta. Mientras tanto, el peligro acecha a diario.

El alcalde explico que hace unos días, el poste eléctrico sobre el que reposa la línea de suministro en la calle Mayor fue derribado por uno de los camiones ya entrada la noche». El incidente obligó a una brigada eléctrica a intervenir de urgencia, para sujetar el cableado de la línea principal a la fachada de una vivienda próxima mediante una simple soga mientras se buscaba una solución definitiva.

«No hay que esperar ni realizar expropiaciones, el estudio técnico está realizado y presentado en Diputación para estudio por sus equipos, sin respuesta alguna en la actualidad, y mientras vivimos con el miedo sobre el cuerpo,» concluyó el alcalde, haciendo un llamamiento a las instituciones competentes para que se agilice la solución y se ponga fin al riesgo constante que supone el paso de vehículos de gran tonelaje por el centro de Joarilla de las Matas y sus pedanías.