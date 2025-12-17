Un gran Ramo Leonés da la bienvenida a la Navidad en Santa Marina del Rey

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa Marina del Rey ha dado este sábado el pistoletazo de salida a la Navidad con un acto cargado de tradición, música y luz en la Plaza Mayor. La iluminación de un espectacular Ramo Leonés de más de seis metros de altura, acompañado por la actuación de la Cuarentuna Universitaria de León, llenó de color y villancicos el centro de la villa, marcando el inicio de unas fechas festivas muy esperadas por los vecinos.

Con el encendido de la iluminación navideña en las cinco localidades del municipio, Santa Marina del Rey se adentra en unas semanas de celebraciones y encuentros familiares. El alcalde, Francisco Javier Álvarez, aprovechó el acto para felicitar las fiestas a los asistentes y agradecer la implicación de los vecinos, «que cada año engalanan las calles de todos los pueblos del municipio en estas fechas». Asimismo, recordó que los servicios municipales de ludoteca, madrugadores y comedor permanecerán abiertos para facilitar la conciliación laboral y familiar.

Uno de los grandes atractivos del programa navideño de este año será un Belén de Playmobil, uno de los más extensos de la provincia, compuesto por más de 7.000 piezas. El montaje recrea un original nacimiento en el que se combinan escenarios tan diversos como el desierto de Oriente, selvas o paisajes helados, junto a elementos tan singulares como el castillo de Herodes o una recreación de la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey.

José Ángel Sánchez “Navarrín”, montando el Belén.DL

La exposición, realizada por José Ángel Sánchez, conocido como «Navarrín», se inaugurará este viernes en la sala de elecciones del Ayuntamiento.

Los conciertos de Navidad arrancarán el martes 23 de diciembre con el Show Musical de Mario Varela, a las 19.00 horas en el Salón del Pueblo de Santa Marina del Rey. El Festival Vive la Magia llegará el viernes 26 de diciembre con Arturo El Grande en Villavante y continuará el sábado 27 con Germán Villar en San Martín del Camino. La gran gala se celebrará el domingo 28 de diciembre en el Auditorio Ciudad de León, con acceso gratuito para los niños y niñas empadronados en el municipio que se hayan inscrito previamente.

El Concierto de Final de Año correrá a cargo del Coro Escarcha, dirigido por Guillermo A. Ares, el 30 de diciembre en la iglesia parroquial de Santa Marina del Rey. Ya en enero, la magia continuará con las actuaciones de Nando Caneca, el viernes 2, en Sardonedo, y de David Navares, el jueves 8, en Villamor de Órbigo.

El broche final llegará el lunes 5 de enero con un espectáculo infantil a las 17.00 horas en el pabellón municipal y la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, que partirá a las 19.00 horas y concluirá con la entrega de las cestas de las Hogueras de Reyes en el pabellón municipal. Villamor y San Martín del Camino contarán con sus propias cabalgata.