Cistierna denuncia una nueva reducción de horas de pediatría

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Las familias usuarias del Servicio de Pediatría del Centro de Salud de Cistierna denuncian públicamente la grave situación que atraviesa esta atención esencial, tras la reducción del horario del servicio y la ausencia de soluciones por parte de la Gerencia de Atención Primaria de León. Ante el recorte aplicado en los últimos meses, las familias impulsaron una queja colectiva dirigida al Procurador del Común de Castilla y León, que contó con 475 adhesiones, reflejo de la preocupación y la indignación de toda la comarca.

Señalan que, lejos de ofrecer una solución a esta reclamación tan legítima, la respuesta por parte de la Gerencia de Atención Primaria de León no solo ha sido insuficiente, sino profundamente decepcionante. El pasado jueves 4 de diciembre la Gerente de Atención Primaria de León acudió al Centro de Salud de Cistierna a una reunión en la que informó que el Servicio de Pediatría quedará totalmente suprimido durante diez días, del 19 al 29 de diciembre. Ante esta situación se ha convocado una concentración el viernes 26 de diciembre a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Cistierna con el lema «Cistierna se moviliza. No a la reducción de horario de pediatría».

La delegación territorial de la Junta de Castilla y león ha informado que garantiza la asistecia pediátrica en la zona básica de salud de Cistierna. El centro de salud cuenta actualmente con tres médicos de Familia, cuyas plazas se encuentran completamente cubiertas, y con un pediatra de área, responsable de 392 tarjetas sanitarias individuales, que presta atención tanto en Cistierna como en otras zonas básicas de salud del área sanitaria. La consulta de Pediatría en Cistierna se mantiene dos días y medio a la semana, de acuerdo con la planificación asistencial establecida. Con el fin de garantizar la atención sanitaria, se han articulado medidas de apoyo y refuerzo, contando con la colaboración de profesionales del hospital de León.

Según los afectados la decisión de dejar sin pediatra a toda una comarca dos semanas es una muestra del «desprecio hacia las necesidades más básicas de la población infantil. Una comarca que ya ha demostrado sobradamente su capacidad de lucha y cohesión no acepta que se juegue con la salud de sus menores».